FFmpeg - synchronizace videa a zvuku z raspberry pi

Ahoj,

mám Raspberry Pi 3 s oficiální kamerou V2 a externí USB zvukovku Behringer UCA202. Na stroji spouštím následující stream a odesílám na youbube:



raspivid -hf -vf -awb flash -pf high -t 0 -fps 25 -b 6000000 -o - -g 50 | \

/usr/bin/ffmpeg -f alsa -ac 2 -channel_layout stereo -i hw:1,0 -f h264 -i - \

-vcodec copy -flags +global_header -acodec libmp3lame -b:a 128k -ac 2 -ar 44100 -async 1 -f flv rtmp://a.trmp.youtube.com/live2/..........



Vše funguje v pořádku, až na posunutí zvuku dozadu a to 0 - 1.5 vteřiny. Řekl bych, že je ten čas pokaždé jiný, ale mohlo to být také měněním parametrů. Zkoušel jsem používat parametry -ss, -itsoffset, kokek aac, kde byl posun obráceně a ještě větší. Nemělo to ale většinou žádný vliv. Myslím si, že je problém ve zdrojích obrazu a zvuku, že tyto streamy v sobě nemají žádný timestamp, podle kterého by to ffmpeg mohl správně posunovat.



Napadá vás nějaké řešení, jak docílit synchronizace? Díky za odpovědi.