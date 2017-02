Nabízím překlady webů, návodů, článků a dalších libovolných textů

Dobrý den,nabízímlibovolných textůa ze slovenštiny do češtiny. Dva roky jsem studoval na univerzitě v USA a nyní se již čtvrtým rokem zabývám překlady anglických textů.Mámz nepřeberného množství oborů, kterými jsou např. finance, IT, lékařství, osobní rozvoj, technické překlady, sport, kutilství, deskové hry, gambling, sportovní výživa, zábava... www.mybestcare.cz (překlad celého webu do angličtiny) www.atreo.cz (překlad celého webu do angličtiny) www.easyproject.cz (překlad celého webu do angličtiny) http://www.affiliateslist.eu/ (překlad článků z angličtiny) http://udrzba-karavanu.cz/priprava-na-novou-sezonu/ (překlad z angličtiny) http://udrzba-karavanu.cz/zimni-priprava/ (překlad z angličtiny)Ukázky mých dalších překladů Vám mohu zaslat emailem.Časově jsema mohu pracovat 7 dní v týdnu.Moje cena služeb jebez DPH / 1 NS (1800 znaků) nebo individuálně dle typu a rozsahu překladu.V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte.S pozdravemMichal Kurimský