měl jsem HDD v opravě , protože nešlo po 3 letech normálního provozu bootování PC s ubuntu lynx, v opravně mi sdělili, že je HDD OK, poté, co jsem vložil předmětný HDD do PC a nastartoval jsem, na obrazovce se na konci bootování objevilo: b1b05ade-6606-463a-8a2f-71cc5f3b2327

Starting up...

Busybox v1.22.1 (ubuntu 1:1.22.0-15 Ubuntu 1) built-in shell (ash)

(initramfs)_

sdělte prosím odměnu, kt pořadujete

mohl bych v případě potřeby PC přinést kdekoli při trase metro B v Praze?