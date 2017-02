Ti příchozí musí odněkud vzít špatný odkaz s malými písmeny a vyhledávač jim takový odkaz sám od sebe neposkytne. Zkus si třeba vyhledat „praha“ s malým p a stejně to najde odkaz na Wikipedii, ve kterém je P velké. Vyhledávač sám od sebe odkazy nemění, protože by nefungovaly. Chce to z logů zjistit podle referreru, odkud ti uživatelé přišli a kde je ten odkaz napsaný špatně.