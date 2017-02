Poslední dobou pár lidí celkem štve (i mě), nekompatibilnost některých her (Medal of Honor: Allied Assault, Brothers in Arms). I já to znám, chci si zahrát hru kterou jsem hrál jako malý ,,prtě", a pak si dvakrát kliknu na ikonu hry a nic se nestane. Pak to chci okamžitě vyřešit, a oni napíšou: V příštích Windows to opravíme.Mám jeden nápad, co kdyby do příštích Windows dali nějakej program (čtečku), který by program přečetl jako kdyby to bylo ve Win 7. I kdyby to zabíralo 1 GB. Hodilo by se to.