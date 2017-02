Zdravím, po přečtení článku LEDE, fork OpenWrt, vyšel ve stabilní verzi 17.01 jsem dostal chuť něco takového mít taky, místo sotva fungujícího Edimaxu za 3 kila. Nechce se mi do toho ale hned vrážet hromadu peněz, jaké nejlevnější zařízení by to dokázalo rozjet? Díky!