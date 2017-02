Zdravím. Asi 2 roky se věnuji výdělku na internetu. Teď mě ale chytlo programování. Potřebuji se v něm zdokonalit. Mým cílem je naprogramovat jednoduché stránky pro svoji společnost. Rád bych měl parťáka co tomu rozumí.Aby mi to ukázal, pomohl vytvořit... Ne jen pro mě, ale pro nás. Mám vše připravené, chybí jen ty stránky. Nabízím podíl ze zisku a kontakt na delší dobu.Pokud by jste chtěli spolupracovat napište mi na e-mail marasolovsky@gmail.com Je mi 17 :-)