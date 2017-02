Zalohovani na pasku - pomale LTO-2

dd if=/dev/sdc of=/dev/null bs=64k count=50000

50000+0 records in

50000+0 records out

3276800000 bytes (3.3 GB) copied, 23.2847 s, 141 MB/s



dd if=/dev/st0 of=/dev/null bs=64k count=50000

0+50000 records in

0+50000 records out

512000000 bytes (512 MB) copied, 652.731 s, 784 kB/s



dd if=/dev/st0 of=/dev/null bs=10240 count=50000

50000+0 records in

50000+0 records out

512000000 bytes (512 MB) copied, 274.737 s, 1.9 MB/s



lsscsi -l

[0:0:6:0] process PE/PV 1x8 SCSI BP 1.0 -

state=running queue_depth=64 scsi_level=3 type=3 device_blocked=0 timeout=0

[0:1:6:0] tape IBM ULTRIUM-TD2 3AYC /dev/st0

state=running queue_depth=64 scsi_level=4 type=1 device_blocked=0 timeout=900

[0:2:0:0] disk MegaRAID LD 0 RAID5 139G 5B2D /dev/sda

state=running queue_depth=64 scsi_level=3 type=0 device_blocked=0 timeout=30

[0:2:1:0] disk MegaRAID LD 1 RAID5 279G 5B2D /dev/sdb

state=running queue_depth=64 scsi_level=3 type=0 device_blocked=0 timeout=30

[0:2:2:0] disk MegaRAID LD 2 RAID0 286G 5B2D /dev/sdc

state=running queue_depth=64 scsi_level=3 type=0 device_blocked=0 timeout=30

[1:0:0:0] cd/dvd HL-DT-ST RW/DVD GCC-4243N A102 /dev/sr0

state=running queue_depth=1 scsi_level=6 type=5 device_blocked=0 timeout=30



Mam tu starsi server Dell PE2800 s paskovou jednotkou IBM Ultrium-TD2 na LTO-2 pasky. Chtel bych ten server vyuzit k tomu, ze by zalohoval data z NASu na pasky. Poridil jsem tedy nejake nove pasky, ale zarazila mne mizerna rychlost zapisu i cteni a to i pri prenosu dat mezi paskou a lokalnim diskem. Paska se toci jen obcas, jako kdyby prenos dat vaznul nekde na sbernici.Paska ma davat kolem 40MB/s. V realu je to ale jen kolem 0,7MB/s. Server ma radic SCSI Ultra 360. A disky (v RAID 5), ktere jsou na nem taky, maji realnou prenosovou rychlost pres 100MB/s.Zkousel jsem ted rychlost pomoci dd a u disku to je takto:Uplne stejny priklad s paskou:Zarazil mne ten pocet prectenych bytu. Tak jsem zkusil toto:Rychlost vic nez dvojnasobna, paska se casteji toci, pocet prectenych bytu tentokrat sedi. Ale furt to neni ani zdaleka ono.Davam jeste vypis z lsscsi:Netusite nekdo, v cem by mohl byt problem?