Zdravím, ako dlhoročný uživateľ Ubuntu som nadmieru spokojný lenže sa mi dostal do rúk starší notebook do ktorého som nahodil Mint 18.1 všetko na ňom lieta ako má ale zaujímalo by ako do neho dostanem ovladače na integrovanú grafiku od INTELú. Skúšal som to cez návody na internete dostanem sa do Intel Graphics Installerú len po bod kedy preveruje grafiku v tom mi vyhodí okno že nieje podporovaná a ďalej sa nedostanem. Varianty s prepisovaním súbora lsb-release som skúšal tiež nepomohlo nič... Nejaké rady popripade ako toto vyriešiť ? ďakujem