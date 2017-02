jak v roce 2017 správně nastavit firawall?

Možná se Vám to bude zdát jako triviální dotaz, ale postupně zjišťuji, že to tak jednoduché není.

Předpokládejma, že router má veřejnou v internetu.

Většinou volím klasické řešení - zakázat vše a povolit pouze věci které znám, plus zakazuji navázání spolení z venku, kromě těch pár věcí, které využívat chci.

Problém je, že se některé věci občas potom chovají divně. Např. jsem zjistil, že chrome často tahá data přes jakýsi google UDP protokol, se kterým jsem vůbec nepočítal... A celkově mám pocit, že dochází k problémům, zřejmě s některými skripty na webu....

Máte, nějaké typy, jak na to dnes?