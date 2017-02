Archlinux-AUR jak udelat staticky linkovanou binarku k preneseni

dobry den, chtel jsem se jen zeptat jestli by nejak slo pres pacman nebo yaourt z AURu udelat staticky linkovanou binarku kterou bych mohl prenest do jineho distra ktere nema tolik apps ? jsem docela nadsen Archlinuxem s AUR zatim jsem tam nasel opravdu vsechno co jsem hledal, nevim jestli se mi arch nerozbije pri nejake aktualizaci na vaznejsi opravy pokud mi to nevypise presne pri upgradu pacman bych asi nemel dostatek zkusenosti, mam jeste paralelne opensuse tumbleweed kde je take po pridani Pacmana dost softu (na rozdil od debianu, ubuntu kde je vecne nutne pridavat repozitare), jejich Open build service OBS se mi libi (skoda ze krome treba armv7 nemaji jako mozny target bsd a mac os), ale suse holt hraje na patenty mnohem vice nez arch tak tam preci jen neco chybi