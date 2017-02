Zdravím prosím mohl by mi nekdo poradit co mám blbě?...snažím se udelat opravdu jednoduchy alarm s tím ze k arduinu pripojim nejaky klakson a dalsí vodič, který když přeruším(přestrihnu), tak to spusti alarm.

Mám takový jednoduchy kod, ale evidentne ho mám špatne :-(



const int Alarm = 8;

const int Drat = 9;



void setup()

{

pinMode(Alarm, INPUT);

pinMode(Drat, OUTPUT);

}



void loop()

{

if (digitalRead(Drat) == 1)

{

digitalWrite(Alarm, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(Alarm, LOW);

}

}