Změna skriptu za běhu

Zdravim



Zkousel nekdo nekdy menit bash skript (#!/bin/bash), ktery jiz bezi ? Jde o delsi skript, ktery ma jednotlive radky i jednotlive uzavrene cykly (for K in aaaaa ; do (prikazy) ; done).



Pokud vidim, ze nekde v jiz bezicim skriptu na nejakem radku az za aktualne bezicim prikazem i pripadnym celym cyklem neco nevyhovuje, a skript zmenim, funguje to OK.



Pokud zmenim neco, co je az za aktualne bezicim radkem-prikazem (na nove radce samozrejme), ale uz nekde uprostred aktualne beziciho cyklu, uspesnost zmeny uz je diskutabilni a nezkousel jsem to zatim.



Je predpokladano, ze aktualni prikaz, ktery prave bezi, jeste chvilku pobezi (minuty, hodiny, dny), jinak by zmena beziciho skriptu jiz nemusela prinest nic dobreho (prubeh by skocil na aktualne editovany radek).



Setkali jste se s potrebou editace jiz beziciho skriptu ?