Cekat v IT pul roku az to bude levnejsi je to samy jako cekat navzdycky.....za dalsi pulrok to bude ZAS levnejsi ;-), at uz intervence skoncej nebo ne....

Takze podle me je nejlepsi kupovat domaci IT hardware ve chvili, kdy uz je to fakt potreba (ne do zasoby) a nekupovat pred vanocema. Jinak je to fuk.