22.2.2017 AMD vydalo nove CPU Ryzen, ktore maju o 52% vyssie IPC oproti predchadzajucemu Excavatoru, a cenovo vyzeraju velmi zaujimavo (3.6GHz 8core 16thread za 499$). Je toto po 7 rokoch navrat AMD na top pozicie v High End x86 procesoroch? Podporuju desktop Ryzeny ECC RAM a teda bude mozne na nich robit lacne servery/workstationy. (Predchadzajuce AMD Phenomy a FX mali podporu ECC RAM.)Roses are red,Violets are blue,Intel go to bed,Ryzen is the best CPU