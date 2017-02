Pravdepodobne tam mate nejaku variantu Linpus-u... cize Vam to nastartuje do prikazovej riadky... to je ono.. ehm... riesienie je bud zohnat niekde windows alebo si tam dajte nejaku variantu linuxu pre bfu s grafickym desktopom, cize nieco z toho:Mint - https://www.linux-mint-czech.cz/ Lubuntu - http://www.lubuntu.cz/ pripadne Ubuntu (to sa pre novacikov odporuca ale mne sa nepaci) - http://www.ubuntu.cz/ stiahnut, podla navodov nahodit na flahsku, strcit do noteboku, odklikat instalaciu a sme doma...vela stastia, ehm...