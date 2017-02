Já si ani nevzpomínám, jak se mi to tcsh v systému vzalo.



Znamena to, ze tcsh nepouzivate? V tom pripade nevidim duvod, proc to neodinstalovat. Akorat bych se napred ujistil, ze mam bash nebo neco. A samozrejme je mozne, ze si tcsh podivne vynutil nejaky balik jako zavislost, to by vam ale apt-get pri remove sdelil.