Má programátor řešit design?

nejen popularni, ale hlavne uz dost obsahle. tak jak jsou db specialisti, tak ted jsou frontendaci - designeri a programatori. to, ze driv nic takovaho asi nebylo, je IMO jen o tom, ze stacilo programatorovi dat nacrtek jak ma GUI vypadat a on to zvladl v IDE pretahat na okno. Nyni, kdyz bys programatorovi v Jave rekl, aby ti udelal sablonu, tak musi udelat jaksi vic veci - rozjet si nejaky build system (gulp, webpack atp.), vzit nejaky "css" framework, napr. bootstrap a zacit customizovat styly v Sassu (nadstavba css ktera se kompiluje), az ma zaklad hotovy (paleta, fonty, ...), tak zacne kodit (v html) jednotlive stranky a spolecne s tim upravuje/vytvari styly. Samozrejmne se musi resit icon-fonty, zkouset to na ruznych prohlizecich a zarizenich, hledat vhodne (vetsinou jQuery) js pluginy pro widgety atd. A tohle je jen ta faze "designu", pak se to preda front-endakovi programatorovi a ten zacne ty dodane mrtve stranky ozivovat. Napr. v pripade SPA to naseka pekne na jemno, vytvori komponenty, sesklada jednotlive stranky z komponent a zacne to propojovat s back-endem.



pred peti lety jsem nemel vubec tuseni, jak slozite to vsechno je. jsem si mylne predstavoval, ze frontendak = grafik, ktery obcas neco matla v html a css.