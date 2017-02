Event Viewer a chyby na disku

xcopy SRC DST /C /E /Q

/C

########################################################

Log Name: System

Source: disk

Date: 2/12/2017 9:49:01 PM

Event ID: 51

Task Category: None

Level: Warning

Keywords: Classic

User: N/A

Computer: DESKTOP-1VIQ4LA

Description:

An error was detected on device \Device\Harddisk1\DR12 during a paging operation.

########################################################

Log Name: System

Source: Microsoft-Windows-Ntfs

Date: 2/12/2017 10:41:45 PM

Event ID: 140

Task Category: None

Level: Warning

Keywords: (8)

User: DESKTOP-1VIQ4LA\marek

Computer: DESKTOP-1VIQ4LA

Description:

The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur in VolumeId: D:, DeviceName: \Device\HarddiskVolume20.

(A device which does not exist was specified.)

########################################################

Log Name: System

Source: disk

Date: 2/13/2017 12:07:28 AM

Event ID: 157

Task Category: None

Level: Warning

Keywords: Classic

User: N/A

Computer: DESKTOP-1VIQ4LA

Description:

Disk 1 has been surprise removed.

########################################################



########################################################

Log Name: System

Source: Application Popup

Date: 2/12/2017 10:11:24 PM

Event ID: 26

Task Category: None

Level: Information

Keywords:

User: SYSTEM

Computer: DESKTOP-1VIQ4LA

Description:

Application popup: cmd.exe - Neúspěšný opožděný zápis : Nebylo možné uložit všechna data pro soubor \EDU_VIDEOS_DELL\Coursera - Introduction to Human Behavioral Genetics\3 - 3 - 2C_ Findings from Twin Studies (16_03).mp4; došlo ke ztrátě dat. Tato chyba může nastat, pokud bylo zařízení odebráno nebo je médium chráněné proti zápisu.

########################################################



########################################################

Log Name: System

Source: disk

Date: 11/13/2016 12:33:52 PM

Event ID: 7

Task Category: None

Level: Error

Keywords: Classic

User: N/A

Computer: DESKTOP-1VIQ4LA

Description:

The device, \Device\Harddisk2\DR2, has a bad block.

########################################################



Pekny den. Pouzivam Windows 10 a pri kopirovani vacsieho mnozstva dat na externy disk som si vsimol par problemov. Kopiroval som cez totalcmd a obcas kopirovanie zastalo na nejakom errore ohladom nemozneho citania/zapisu (presne znenie uz nepamatam) no ked som dal retry tak tento subor sa skopiroval (niekedy na 2-3 pokus ale skopiroval). Nakoniec som na retry nemal nervy a data som skopiroval pomocou. Vsimol som si vsak ze niektore subory ktore sa skopirovali mali iny checksum ako povodne (vid obr.):Bolo to pravdepodobne sposobene optionomcontinue-on-error. Neskor som sa vrtal v Event Viewery a v case ked som kopiroval tieto data som si vsimol nasledujuce typy eventov:Taktiez som si pocas kopirovania obcas vsimol aj tuto hlasku (vid obr.):Rovnaku hlasku som nasiel aj v Event Viewery:Tu https://community.spiceworks.com/topic/28640-identify-disk-from-error-in-event-viewer a tu http://www.computerperformance.co.uk/ezine/BestPractice/BestPractice77.htm som sa docital ze nebezpecne su hlasky ktore maju Event ID: 7,51,52V logu som nasiel aj Event ID: 7. Je to vsak z ineho datumu ako ked som kopiroval tieto data a teda neviem na 100% povedat ci sa to tyka tohoto disku alebo nejakeho ineho externeho media:Otazky:odchadza mi disk do kremikoveho neba?mohol by chdisk pomoct (nemoze mi pokazit nejake data na disku)?pokial budem len citat a nezapisovat mohol by som z disku dostat existujuce data?mal by som sledovat este nejake ine event ID?