Napojeni Samba 4 AD DC na FreeIPA

samba# yum install sernet-samba sernet-samba-ad

samba# yum install ipa-client sssd-libwbclient

samba# ipa-client-install

samba# samba-tool domain provision

ipa# ipa service-add cifs/samba.example.lan

samba# ipa-getkeytab -s samba.example.lan -p cifs/samba.example.lan -k /etc/samba/samba.keytab

Ahoj,v jednom virtualu mam nainstalovany CentOS 7 a FreeIPA 4.4.0.Nyni se snazim ve druhem virtualu (take CentOS 7) rozchodit Sambu 4 jako Active Directory Domain Controller.Protoze samba v centosu neobsahuje program samba-tool, pouzil jsem SerNet samba repozitar z https://portal.enterprisesamba.com/ Pro pridani repozitare jsem zkousel postupovat nasledovne:Stale mam vsak problem s DNS a Kerberosem, ktere si chce Samba resit sama.Kdyz pouziju navod http://www.freeipa.org/page/Howto/Integrating_a_Samba_File_Server_With_IPA tak sice propojeni samba-freeipa funguje, ale samba neni AD DC.Provozujete nekdo neco podobneho?Idealni by pro me bylo mit freeipa a samba na stejnem serveru, ale to mi uz vubec neslo.Takze samba bude pouzivat db uzivatelu z freeipa, hlavne kvuli OTP.