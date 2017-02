Mám nápad co může vynést miliony dolarů, jít na vysokou v IT?

Zdravím, potřeboval bych docela nutně poradit. Už delší dobu mám nápad. Nápad, který mě může vynést miliony dolarů pokud to vše udělám správně. Problém je v tom, že je mi 19 let a ted se budu hlásit na vysokou. Nikdy jsem neprogramoval ani se o to extra nezajímal, ale mám nápad. Něco, co na internetu chybí a když to správně udělám, bude to přelomový jako Instagram nebo Facebook a já věřím, že to určitě lidé budou chtít a registrovat se tam a čím víc lidí registrovaných a užívajících můj výtvor, tím větší šance, že si toho všimne Google nebo Facebook a budou to chtít koupit. Můj problém je takový, že tu informatiku studovat na vysokou školu nechci, já se totiž IT celý život věnovat nechci a ani pracovat v nějakých IT firmách, teď myslím na pozicích vývoje software a pozicích pro programátory. No a to je ten problém, přeci nepůjdu studovat jenom proto, že mám nápad, to by byla hloupost a ještě proto, že mě to nezajímá. Mě zajímá úplně něco jiného. Takže ted k věci. Je možné to vše udělat sám, nevadilo by, kdyby to trvalo třeba rok, dva. Soustavně bych na tom pracoval, za pochodu se i učil a k tomu hojně využíval internet. Nevadilo by, že by to trvalo hodně dlouho, krůček po krůčku bych se k tomu blížil. Co říkáte vy?