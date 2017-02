Praktické otázky ohledně IP verze 6

Otázky směrují ke nakonfigurování firewallu.



1. Které správy ICMP verze 6 je dobré mít vypnuty/blokovat a naopak, které musí být povoleny:

a. když je použita statická konfigurace = IP adresa, brána a DNS jsou manuálne nakonfigurované na klientovi

b. když je použito SLAAC

c. když je použito DHCP verze 6



2. Umí dle RFC DHCP verze 6 informovat klienta o defaultní gateway? Ak ne, jaký je na to důvod?



3. Jaký význam sehráva lokální linková adresa a jaká komunikace probíha výlučně pomocí těchto adres?

