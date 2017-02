Zdravim



V akych cenach sa pohybuju ceny LTO pasok v2 a v3 - 200GB a 400GB? Na eBay/bazosi su okolo 12€/ks a to si radsej kupim rotacny disk (pomer kapacity a ceny vychadza rovnako). Urcite sa to v datacentrach vyhadzuje vo velkom.



Chcel by som to na domace zalohovanie.. filmy, milion fotiek a tak :-)