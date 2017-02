#include "xxx.h"

Ahoj,Mám knihovny s příponami .h a .c, jak je dostanu do eclipu, aby potom ve zdrojovém kódu stačilo napsat toto?Zkusil jsem to dělat podle toho, co jsem našel na internetu, ale nějak to nezvládámProperties>C/C++ build>settings>AVR C Linker>libraries>libraries path -L> v adresáři mám uložené ty knihovny, ale nelze je vybrat (jsou šedivé).Jak je tedy správně přidám do Eclipsu?Díky za pomoc.