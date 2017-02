Rád bych si do notesu pro specifické účely pořídil mSata disk.

Možná někoho překvapí, že mi nijak nejde o rychlost nebo velikost - vyhoví mi i 32GB.

Kladu však důraz na spolehlivost a teploty.

Bohužel, to co je běžně k dostání v českých obchodech, tak nemá moc pěkný ohlas.

Mohli byste prosím napsat nějaké doporučení.



Průběžně jsem koukal na nějaké informace a co se týče spolehlivosti nejsou špatný Samsung 830/850 EVO/PRO řady.