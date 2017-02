Aplikacni cluster

a nechceš to svěřit do odborných rukou? Nebo nám aspoň sdělit více informací? Např. o jaké aplikace se jedná, co to je "konzistence komunikace aplikace"? Jak ty servery budou od sebe daleko a vůbec o co chceš tím HA zabezpečit, pád aplikace, pád OS, pád serveru, výpadek racku, DC, konektivity, chybu konfigurace, škálování výkonu atd.? V jakých protokolech se bude komunikovat (tcp, udp, ppp...)? Jak se bude k aplikaci přistupovat, z internetu, z vnitřní sítě?



Neeixusteje správný návrh, existuje pouze kompromis mezi cenou a dostupností. Osobně bych spíše doporučil použít technologie, které už znáš, ze zkušenosti mohu říct, že chyba konfigurace/obsluhy/uživatele stojí za 7/10 případy nedostupnosti HA platforem, chyba HW či linky nebývá tak častá a přítom řada návrhů primárně a nelogicky cílí právě na tyhle druhy výpadků.



Napiš jaké technologie znáš/používáš a pokusím se ti něco poradit s jejich kombinací. Chodit do neznámého FS u klíčového systému (předpokládám) je za mě sebevražda.