Ostrava-VŠ praxe-ERP (SAP)

Dobrý den,rád bych získal zkušenosti z praxe v oblasti ERP a případně využil spolupráci i při psaní mé bakalářské práce. Chtěl bych se naučit programovat v ABAP a zjistit, jak toto odvětví v realitě funguje.Hledám stáž/praxi/brigádu, jde mi o to získat informace a zjistit, zda-li jsem se nerozhodl pro směr v IT, který by mi nevyhovoval, proto mi nevadí neplacená praxe.Jsem studentem druhého ročníku na Technické Univerzitě v Ostravě (Ekonomická fakulta)-Systémové inženýrství a informatika obor Informatika v ekonomice. Mám základní znalosti java, sql, html, css. Z hlediska jazykové vybavenosti mám certifikát c1 z anglického jazyka.Pro více informací a domluvu poprosím o kontakt na emailnaroot@seznam.cz