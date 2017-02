Přenos velkých souborů mezi servery

Aha: This causes rsync to update a file by appending data onto the end of the file, which presumes that the data that already exists on the receiving side is identical with the start of the file on the sending side. If a file needs to be transferred and its size on the receiver is the same or longer than the size on the sender, the file is skipped.



To bych se asi bal pouzit. Kdyz mi na zdrojovem souboru zatim nekdo kus umaze, tak se to nesesynchronizuje. Pokud sedi velikost, ale zmeni se obsah, tak take. Takz kdyz --append, tak leda nasledne pustit rsync bez --append a vynutit kontrolu vsech souboru podle checksumu. A to nevim, jestli se vyplati.