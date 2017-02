Poraďte ultrabook pro Linux

Potrebuji novej ultrabook s hardware s kterym vetsina dister nebude mit problem.

- prioritne Arch ale preziju taky Ubuntu-based

- displej 13" alespon FullHD

- i5 / 16GB RAM by melo stacit

- SSD m.2 nebo rychlejsi, 512GB

- grafika co utahne externi 4K monitor na 60hz, DP

- duraz je na hmotnost a odolnost, radeji hlinik nez plasty

- docking station potesi



Pracovne se na tom bude delat vetsinou webarina, sem tam C, sem tam virtual s Photoshopem a IE/Edge.



Co jsem trochu brouzdal tak Dell XPS 13 je prodavan primo s linuxem takze zrejme vschno frci out of the box, ale vypada to dost plastove. Poradite neco s cim mate bezproblemove zkusenosti ?