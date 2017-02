Zamrzající Linux

Ahoj, mám jeden laptop a na něm dualboot Win 7 a Ubuntu 16.10. Pokud nabootuji do Linuxu tak mi systém někdy během bootu, někdy v GDM, někdy až v Unity zamrzne. A to tak, že pomůže jen tvrdé vypnutí přes power tlačítko. Občas se stane i divná věc, že systém přimrzne a třeba za 1/2 minuty zase odmrzne. Laptop má starší grafiku Mobile Intel GMA X3100. V logách nic zvláštního nevidím.



Při nabootování do Win 7 funguje vše v pořádku.



Před Ubuntu 16.10 jsem měl jako druhý systém Debian testing a ten mi také zamrzal. Vzhledem k tomu, že jsem to nechtěl řešit a již delší dobu jsem pokukoval po Ubuntu, tak jsem to přeinstaloval, ale jak píši výše, tak to nepomohlo.



Díky