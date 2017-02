ip2locatin.com



Tam kdyz dojdes v Browsweu, rekne ti to vse o tve IP. Muzes samozrejme zadat jakoukoliv adresu i pouzit TOR (bez JS vypadne mene informaci o IP atd.)



Cela databaze je ale jen zakouitelna, ne volne ke stazeni.



Nekteri provideri maji ve svem regionu dynamicke IP, takze danou IP ma casto nekdo jinej (fregvence zmeny je ruzna), je to napr. UPC, Univerzita Karlova.Takze presne suradnice k dane IP tolik nejdou, jen okres, oblast.



U mobilu kdovi jak to je a IPV6 se zatim rozjizdi.