Neřešil náhodou někdo v Kubuntu, co udělat aby sdílená složka Virtualboxu nebyla readonly? Host je Kubuntu, guest je windows7(čili na Kubuntu mi běží virtualbox se sedmičkami). Samozřejmě jsem googlil, nejvíc omiláné rady jako "usermod -aG vboxsf <youruser>" etc nefungují ani jedna. Jestli má někdo nějakou obecnou představu, jak si myslí že by to mělo fungovat v ideálním světě, tak mi to moc nepomůže. Někde jsme narazil na zmínku, že s virtualbox additions je postup jinak, ale víc jsem nenašel. Dík za pomoc.