A neprijde ti uchylny platit za neco, co nefunguje? A navic hledat support na forech po internetu misto u dodavatele?



Me osobne vsichni tihle uzasny poskytovatele medialnich sluzeb po netu prijdou stejny, jako kdybys prijel do marketu, a misto prijezdu od silnice by bylo trebas http://fotoforum.gazeta.pl/photo/6/qf/ob/9hck/7NZkjG3j5zWKODLOQB.jpg



No, být tebou si sednu v koutě a šoupu nohama.Netfix má detailně popsané nároky na pc a linux v kombinaci se silverlight oficiálně vůbec nepodporuje. Asi se jim zdá, že dvouprocentní menšina nestojí za námahu když jedno procento z toho si problém samo vyřeší.Tak že to je jako by ses rozčiloval, že ti přijde úchylné, že někdo zaplatí za sekačku se kterou nelze orat ... . Je to úchylý? Ten nápad ano.We recommend reviewing the System Requirements for web browser compatibility.