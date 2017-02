zdravim hosi, potreboval bych poradit.

mam nekolik /4/ produkcnich stroju s vlastnimi ulozisti a s XENem, DRBD me trosku zlobi, glusterfs se zda v pohode /tam mi vadi ze nemam konf soubor, ale jen CLI/, instance muzu rucne prenaset. ocfs2 a iscsi jsem opustil.

co byste doporucili na replikovani? jak resite heartbeat na XENu?

jde mi proste o to, aby se instance pri vypadku nodu sama spustila na druhym /nejakym jinym/ stroji aniz bych musel byt u kompu.

dekuji za radu ci odkaz.