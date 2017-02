Open-Source ve státní správě - reference - array, mdadm, virtualizace

Dobrý den / Ahoj,

mám zajímavou otázku a možná i prosbu. Nemáte někdo referenci ze státní správy (řekněme třeba městský úřad), kde by nasadili nebo používali na páteřních prvcích OS Linux? Ne na klientských stanicích. Kdo trochu znáte státní správu, tak víte, že všechny ty jejich aplikace prostě běží pod Windows.



Úvod do problému - v současné době probíhají určitá jednání na obnovu třeba diskových polí v současné době výhradně na FC protokolu (státní správa jeden snad jedině IBM :/ ). Osobně se ale domnívám, že se za stejné peníze dá poslechnout více muziky nebo ušetřit. Bavíme se samozřejmě o redundantních věcech, kde se s přehledem dá nasadit třeba drbd (?). Pro distribuovaný souborový systém například GlusterFS (?), pole na zařízeních logicky SW mdadm (?).

Virtualizace se nezbaví, ta jede na vmware, všichni jsou tam klikací "admini", ale to by hrálo do karet, protože vmware v podstatě ukládá disky virtuálů včetně konfigurace jako soubory na nějaký FS, takže NFS nebo iSCSI přes 10G nebo 40G ethernet ideál.

A cenově jsme stále pod značkovými systému IBM apod. Podpora se na to or nejrůznějších firem sehnat dá také.



Ale zpět k podstatě otázky - jejich IT "specialisté" se stále ohání myšlenkami - "to nemá podporu výrobce, tak to nefunguje" nebo "to na jiném uřadě nemají, tak nevíme, proč bychom to měli mít my". Rád bych jim přednesl nějěakou referenci z tohoto prostředí, kde to bez problému funguje.



(Když Vám řeknu, že mají serverovnu, kde v jediné místnosti jsou produkční stroje, produkční pole, zálohovací pole a zálohovací mechanicky a všechno pěkně nad sebou ve dvou racích... asi si dovedete představit stav věci. Cílem je to posunout trochu dál do modernějšího prostředí.)



Děkuji, Honza



1. tezko tady nekdo bude nekomu davat(realnou) referenci, protoze kyberneticky zakon a vykladat jakou infrastrukturu pouziva urad, kde pracuju jako IT "specialista" nebo kam dodavam HW je to poslední co bych potřeboval.2. statni sprava je daleko od toho, aby pouzivala jen IBM, naopak lze v ruznych resortech najit HP, Dell, Fujitsu, Brocade, Cisco etc. jednoduse, kdo vyhraje vyberove rizeni a splni parametry pri nejnizsi cene dodava. Neni to nejstastnejsi model ta nejnizsi cena, ale holt co nadelame, je to zakon.3. FC je dlouhodobe zavedeny prumyslovy standart a je to overene reseni ve spojeni s navaznymi technologiemi. To, ze by to slo obejit pomoci 10G a vic, je sice mozne, ale do toho nikdo nepujde, protoze nema duvod a 8Gb FC ve statni sprave dostacuje prakticky na cokoliv. Predpokladam, ze pokud chcete presvedcovat statni urad-y mate pripraveny zasadni vyhody 10G oproti stavajicim resenim.4. samozrejme, ze se kazdy ohani podporou, protoze urady nejsou garazove firmy, ale instituce, kde se pracuje s (casto) dulezityma datama a zas tak moc blaznu co by experimentovalo se zavedenym produkcnim prostredim nebude.5. Vsechny technologie v jedne mistnosti...tady to vypada na dalsiho rozumbrady ze soukromeho sektoru, ktery si mysli, ze statni sprava ma prostory a penize na dedikovane prostory jen pro zalohovani. Z osobnich kontaktu s nekterymi IT "specialisty" na statnich uradech vim, ze je casto velky problem jen presvecit vedeni..."rozumej stara pani co neumi zapnout casto ani pocitac" namontovat klimatizaci do prostor, kde bezi servery(1-2) nebo ji upgradnout na silnejsi model. Nemluve o tom, ze ve starych baracich statnich uradu jsou silove rozvody casto v takovem stavu, ze tam nejde do serveroven ani dat silnejsi UPS, bez toho aby se pulka baraku provrtala novym vedenim.Ale na druhou stranu je mozne, ze kdyz tam prijde Honza a vsem vysvetli jaky to sou lamy, ze jeste pouzivaji FC misto uzasnyho 10G, a ze je priserne mit ostry servery a zalohovani v jedne mistnosti s jedinou klimatizaci na celem urade...myslim ze budete mit dvere otevreny vsude ve statni sprave. Dejte vedet jak jste pak dopadl.