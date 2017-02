Part number ti sedi na ramet co rikas. Chyba nemusi bejt nutne v dmidecode, ale klidne nekde mezi jadrem, ovladacem a biosem. Nebo to muze bejt klidne tema rametma.



Zacal bych asi tak, ze bootnes live nejaky jiny distro a podivas se co to vypise (mozna zkus pouzit i jinej nastroj klidne i na soucasny instalaci), jestli to bude stejny hmmm, muzes zkusit Widle co ti vypisou, pak updatnout bios eventualne. Mozna prijdes na to, ze je to nejaka zkryplena serie ....