Go lang / Qt bindy - therecipe/qt vyhazuje chybu při instalaci závislostí

go get -u -v github.com/therecipe/qt/sailfish



github.com/therecipe/qt (download)

github.com/therecipe/qt/core

# github.com/therecipe/qt/core

Buhvico/Programovani/go/src/github.com/therecipe/qt/core/core.cpp:9:30: fatal error: QAbstractAnimation: Adresář nebo soubor neexistuje

#include <QAbstractAnimation>

^

compilation terminated.



Ahoj,trošku se bojim, jestli jsem neshrnul muj problem v předmětu špatně, tak mi to kdyžtak odpusťtě.Včera jsem objevil bindy Qt pro Go lang s podporou SailfishOS, večer jsem si je chtěl zkusit zprovoznit a něco zkušebně sesmolit. Mam nainstalované Qt 5.8, závislost to má na 5.7, ale řekl jsem si, že to by snad vadit nemuselo. Když jsem se dostal k boduvyhodilo mi to chybu u kompilace (předpokládám, že u kompilace, u čeho jinýho)Do QT_DIR jsem zkoušel zadat cestu k /opt/Qt, kde ho mam nainstalované, i k /opt/Qt/5.8 a další cesty, ale stejně mi to vyhazuje tu samou chybu. Nainstaloval jsem si i Qt z repa, kde mám 5.7 a nastavil jsem QT_PKG_CONFIG=true, aby to hledalo systémové knihovny, ale stejně to umřelo se stejnou chybou.Dokázal by mi někdo, prosím, poradit?Děkuji