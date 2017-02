Platební systém

Ahoj, chci se zeptat, chci si založit web, který bude fungovat na principu, že si na účet na webu přes kartu apod... Pošlete peníze a pak si za ně budete kupovat jakoby tikety, který vám přijde na email s číslem. A vlastně automaticky by se do systému zapsalo číslo tiketu a kdo si ho koupil.

Vůbec nevím, jak to udělat ať už od plateb aby se na účet přičetli až vlastně po ten tiket.

Potřeboval bych na někoho kontakt, kdo by mi to mohl naprogramovat, nebo jestli existuje nějaký plugin nebo něco takového. Děkuji za odpovědi