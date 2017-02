Ahoj, kde shanite krabice na elektroniku/embedded hardware, neco slusne vypadajici, aby to bylo mozne postisknout, ruzne varianty napr. s pruchodnout nebo konektor na eurosnuru, montovatelne na stenu, kompaktni aby bylo do case schovat prumyslovy zdroj, a nejakou elektroniku a hlavne, aby to bylo mozne koupit i za rok, projel jsem google a nejsem moc nadsen a na vyrobu vlastni case nemame ted $, resp. ani nevim jak se resi malonaklad vyroba. Diky Max