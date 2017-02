Pracovná zmluva so zákazom rovnakej práce inde aj po skončení pomeru?

Tomuto ve smlouvě se říká vtip roku. Něco podobného, pod názvem konkurenční doložka, existuje a sjednává se v pracovní smlouvě dle pravidel daných zákoníkem práce: maximálně na dobu jednoho roku, musí platit odškodné ve formě nejméně polovinu průměrného platu (a toto musí být součástí smlouvy), zaměstnavatel doložku může vypověděť jen v době trvání pracovního poměru, musí jít o pozici specifickou, kde to má opodstatnění a přicházím do styku s materiály a vědomostmi, které jdou pro firmu klíčové a unikátní. Běžný IT maník, co oprašuje/montuje X různých krabic někde koupených a dodaných zákaníkovu, tak to s velkou pravděpodobností nebude.

Pozor, pokud takto nesmyslně napsaný závazek podepíšeš a nebudeš ho do nějaké doby rozporovat (do 2 let od podpisu?), tak se pro tebe stane závazný. Pokud odejdeš (do těch dvou let) a firma do té doby to sam nezruší a závazek se rozhodneš dodržovat, tak soudně se domůžeš toho, aby firma ti ten rok půlku platu platila.