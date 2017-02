Alternativa CyberArku

Ahoj, prosím měl by někdo tip na bezpečnou storage hesel v php a MySQL? Přišel jsem do kontaktu se CyberARKem, který se dá skutečně považovat za bezpečný i přes to, že stojí na php. Jde o paměť hesel, možná ssh klíčů a trochu pokročilý systém správy oprávnění. Představoval bych si například OTP login.Děkuji.