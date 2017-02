Platy programátorů absolventů - jaká je realita?

Tady i na jiných fórech jsem si už několikrát všiml, že jaksi realita, ve které žiji já, se poměrně liší od té, ve které žijí ostatní. Teď je otázka, jestli si ostatní tak trošku nevymýšlejí.



Např. plat absolventa 30k hrubého je směšný, za to by nikdo nedělal, ani nevstal z postele a podobně. Tohle se na mě sype ze všech stran přitom bych vsadil krk na to, že když někam přijdete na pohovor a řeknete si jako absolvent 40k hrubého, tak se s váma s největší pravděpodobností rozloučej.



Takže buď na tyhle fóra chodí jen lidi, co mají opravdu dost vysoké platy a vytvářejí tak falešný pocit, že mít jako programátor třeba 30k je k smíchu, nebo si jen vymýšlejí, aby ostatním (jako třeba mě), nasadili brouka do hlavy.



Tak jaká je skutečnosti? Já osobně bych se klaněl asi nejspíš k tomu, že na tyhle fóra chodí lidi, co tím programováním a obecně IT dost žijí a asi ty platy mají jiné, než 90% programátorů, kteří si to prostě v práci odkroutí za těch 20-30k a ani neví, že nějaký Root apod. existuje. Pak to vytváří dojem, že každej má kilo a kdo má míň, tak je žebrák.