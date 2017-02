Bezpecnostni chyba v Ubuntu

Obcas zajdu na Root zatrollovat v komentarich, takze mam obavu, ze tohle nikdo nebude brat vazne, ale jde o pravdivou udalost, ktera se stala pred nekolika minutami:



Cistil jsem si Zenbook UX303LA, na kterem mam Ubuntu 16.10. Tim myslim fyzicke cisteni, ne mazani souboru. Pustil jsem si hudbu, zamkl pocitac a hadrem prejizdel po klavesnici. Stiskem klaves se pochopitelne vyplnovalo heslo, system upozornoval na zapnuty Caps Lock, atd. Jsem si na 100 % jisty, ze takhle nahodne jsem tam NEZADAL spravne heslo. Nekde kolem klavesy F3 se Ubuntu preplo z prihlasovaci obrazovky do meho uctu, kde byly normalne viditelne moje spustene programy s tim, ze nahore chybela lista a vlevo launcher, a naopak se objevila znama nabidka odeslani udaju o chybe. Myslim, ze problemovy program byl compiz. Bohuzel me az ted napadlo udelat screenshot, ale aspon jsem odeslal chybove hlaseni, coz normalne nedelam.



Tohle je zasadni vec. Kdybych mel zrovna otevrene nejake citlive materialy a pocitac padl do rukou nepritele, ktery toto umi zreplikovat, dopadl bych spatne. Duvod, proc asi 2 tydny pouzivam Ubuntu, je ten, ze po nedavne aktualizaci Fedory system registroval jen asi 20 % kliku na touchpad, jinak bych u ni zustal. Ubuntu je moje druhe nejoblibenejsi distro, ale po teto zkusenosti je mi jasne, ze jeho pouzivani uz pro me nepripada v uvahu. Mam rad soukromi. Zaroven nevim, po cem ted sahnout. Windows to samozrejme nebudou.



Nebyli jste u toho incidentu a ja cisteni pocitace nenahravam na video, takze mate jen moje slovo. Pokud ale nekomu muj prispevek pomuze, budu rad.