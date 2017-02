Dobry den.

Na zaciatok nie som velmi zbehly v pojmoch a zamotal som sa. O co ide. Mam na jednom PC xy Virtuialnych masin. Vsetko v poriadku. Tieto VP maju urcitu hardwarovu konfiguraciu a na zaklade toho robia fingerprint. Problem nastane ked tuto masinu ako testovaciu prenesiem na kolegov PC. V VirtualBox-e musi zmenit napriklad ethernetovu kartu a HW fingerprint je v cudu. Moja otazka je teda jednoducha. Existuje nieco ako vrstva "layer" medzi Virtual Box a Virtual PC ktora by povedala Virtualnemu PC tento HW je VZDY rovnaky - myslim napriklad typ ethernetovej karty a druha styrana by to korektne upratala na strane Virtual Box-u? Nemusi to byt zrovna Virtual Box v podstate viem momentalne migrovat na akekolvek riesenie. Podmienka je ale nieako vyriesit problem s HW fingerprintom.



Dakujem za rady a nasmerovanie.