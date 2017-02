Zdravím.Tady jsem se snažil zprovoznít VPN na mem rasi.Po dlouhem usilí mi Softether VPN fungujePoužívam však SecureNAT a dočet jsem se že rychlost netu je o polovinu pomalejšší.Snažím se tedy zprovoznít DHCP servr.Jsem si nainstaloval server DHCP apt-get install dnsmasqA postupoval podle navodu.Jsem zustal viset uiptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.7.0/24 -j SNAT --to-source [YOUR VPS IP ADDRESS]Co zadat do YOUR VPS IP ADDRESS?