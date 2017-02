Ahoj,

nasadil jsem ted na jeden stroj sambu ciste jen pro zakladni sdileni jedne slozky

mkdir /media/zajdan/backup/sql

apt-get install samba

smbpasswd -a backuper



v /etc/samba/smb.conf pridal:



[SAP-SQL-BACKUP]

comment = SQL backup

path = /media/zajdan/backup/sql

writable = yes

browseable = yes

valid users = backuper



ted se snazim do te slozky dostat z win stanice, ale nedari se a v logu nachazim:

canonicalize_connect_path failed for service backuper, path /home/backuper



proc to kurna pointuje na /home/backuper kdyz jasne definuju path jinam?