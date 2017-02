PAM a LDAP asi problem so session

Vazene kolyne, vazeni kolegovia!





Borim sa s problemom s LDAP loginom cez PAM po pade systemu. Mam problem s prihlasenim







ldapserach funguje s bindom na pouzivatela aj aj bez neho



ale

pamtester ldap fodrek authenticate open_session



pamtester nss fodrek authenticate open_session



aj



pamtester sss fodrek authenticate open_session



davaju rovnaky vystup



dap_msgfree

pamtester: successfully authenticated

(rdconf1.c:154): You do not exist? fodrek? Success.

(pam_mount.c:598): error expanding configuration

ldap_unbind

ldap_free_connection 1 1

ldap_send_unbind

ber_flush2: 7 bytes to sd 4

0000: 30 05 02 01 05 42 00 0....B.

tls_write: want=36, written=36

0000: .... PS.v

ldap_write: want=7, written=7

0000: ....B.

tls_write: want=31, written=31

0000: .....

...i.9....F..;A

ldap_free_connection: actually freed

tls_write: want=31 error=Bad file descriptor



pamtester: Insufficient credentials to access authentication data





Pricom ak sa nepokusim open_session, tak posledny riadok o tych credentials tam nie,



Pred padom polovice RAIDu sa prihlasit islo a /etc ostalo okrem zmien pri rochdzadni system s /boot ,,, /var ,, na tom padnutom disku



Mohol by ma, prosim niekto nakopnut, co mam skusit.



Dakujem kazdemu vopred