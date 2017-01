Dostal jsem chuť se bavit s lidma, tak se ptám: „co považujete za nejdůležitější?“Před asi půl rokem jsem četl životopis Elona Muska a různé texty o něm. Na webu Wait but why vyšel nanejvýš excelentní článek The Cook and the Chef: Musk’s Secret Sauce , který vysvětluje, proč dělá co dělá.Ten se dá shrnout takto; Elon přemýšlel o světě, a jak by chtěl aby vypadal. Přemýšlel opravdu hodně, hodně hluboce, až z toho vydestiloval ty nejdůležitější věci, které mají možnost maximalizovat potenciál a užitek pro lidstvo. Pak srovnal rozdíly, mezi současným stavem a svojí představou a začal dělat systematické kroky, kterými mění současný stav na svojí představu. Zatím se mu to daří.Něco podobného udělal i Douglas Engelbart , který se kdysi zamyslel, že má kariéru, ženu a peníze a vlastně neví, co s životem dál, proto se na základě knihy, kterou četl za války rozhodl dělat to, čím může být lidstvu nejvíc užitečný. Dospěl k názoru, že je to pomoc s myšlením a schopnost zpracovávat a organizovat informace, která byla v roce 1951 ještě nízká, oproti dnešku.Engelbart se začal angažovat a dnes ho známe jako tvůrce The Mother of All Demos , což je naprosto brutálně inspirující demo přednáška jednoho z prvních grafických rozhraní. Také ho známe jako jednoho z otců interaktivních počítačů, internetu a vynálezce počítačové myši.Když se ptám, co považujete v životě za nejdůležitější, nemám na mysli blbosti jako „aby se všichni měli rádi“, „světový mír“ a další klasické odpovědi, které jsou v přímém konfliktu s lidskou přirozeností. Chci po vás, aby jste si představili nějakou(žádné cestování hyperpohonem a tak) představu světa, který by byl lepší než je ten, ve kterém v současnosti žijeme, protože by byl v něčem jiný. A to něco, o čem jste plně přesvědčeni, že udělá svět lepší napište.Co mě pak ještě zajímá je co vlastně děláte pro to, aby se vaše představa naplnila. Skutečně jí dáváte všechno? Pokud ne, proč ne? Když to neděláte, jste si jistí, že jste vážně přesvědčení o její nutnosti?Diskuzní trolly prosím o toleranci, protože tohle téma má zcela očividný potenciál pro trolling. Očividný trolling je nuda a já se nechci nudit a nezajímají mě dětinské hrátky, které jsou tady běžné.