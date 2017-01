Zdravím,



existuje nějaký standard, jak by měli vypadat intranetové domény?



Zatím to dělám tak, že mám ve vnitřním DNS serveru uvedeny v DNS static, spešl subdomény.



Hlavní doména třeba pet.cz a pro intranetový web server mám záznam intranet.pet.cz na IP 192.168.1.10



Funguje mi to ale nevím, jestli to je správný postup jak se to dělá.



Díky za info.