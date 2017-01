Propojení Raspberry Pi nebo Arduino na PHP

Zdravím,



chcel by som Vás požiadať o radu.

Potreboval by som prepojiť buď Arduino alebo Raspberry Pi s PHPčkom.



Mám webovú aplikáciu umiestnenú na webhostingu a potreboval by som, aby v prípade úspešného odoslania formuláru odoslalo požiadavok na Raspberry Pi alebo Arduino aby rozsvietil LED diódu.

Našiel som riešenie pre localhost, ale nie pre webovú aplikáciu umiestenú na vzdialenom webhostingu.



Vedel by mi niekto pomôcť ako by sa to dalo vyriešiť?



Ďakujem veľmi pekne za každú radu.